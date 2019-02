Sparebanken tjente 156 millioner kroner mer enn året før

nyheter

iTromsø: – Det er selvsagt svært gledelig å legge fram et historisk godt resultat. Spesielt gledelig er det å konstatere at 40 prosent av inntektene våre nå kommer fra annet enn renter. Det viser at konsernet Sparebank 1 Nord-Norge har flere bein å stå på, sier konsernsjef Jan-Frode Janson i en pressemelding.

Økte med 156 millioner

Det foreløpige resultatet for banken før skatt er på 1,92 milliarder kroner. I 2017 var dette tallet 1,76 milliarder kroner – så det betyr altså en økning på 156 millioner kroner fra 2017 til 2018.

Konsernet får stadig flere kunder, og vokser i alle lokalmarkedene i Nord-Norge. Utlånsveksten er 8,2 prosent både på person- og bedriftsmarkedet, noe som er langt mer enn markedet for øvrig, skriver banken i pressemeldingen.

– Posisjonen kommer som en konsekvens av langsiktig arbeid og en tydelig strategi. Vi har blant annet valgt å kombinere digital satsing med lokal kunnskap og tilstedeværelse. I våre lokale finanssentre får kundene regnskapstjenester, eiendomsmegling, finansiering og leasing på samme sted, sier Janson.

Lokal forankring

Den nye rødbanken i Tromsø åpner mot slutten av året, men i løpet av 2018 har banken åpnet i nye lokaler både i Alta, Mosjøen, Mo i Rana, Finnsnes og Lyngseidet. Konsernsjefen mener at sterk lokal tilstedeværelse er en del av bankens DNA.

– Enkle, effektive digitale løsninger er viktig i hverdagen. Samtidig vil folk aldri gå av moten. De fleste ønsker fortsatt å møtes ansikt til ansikt ved store økonomiske beslutninger. Derfor satser vi på å være fysisk til stede med dyktige og engasjerte folk som også har den viktige, lokale kunnskapen, sier Janson.

53,6 prosent av banken eies av det nordnorske samfunnet. Nå har styret foreslått at 465 millioner kroner av 2018-resultatet skal gå tilbake til landsdelen gjennom Samfunnsløftet.