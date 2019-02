Ikke glem å sende en hilsen til mor på morsdagen

nyheter

Førstkommende søndag er det morsdag, og i år som i fjor kan du sende hilsener til mamma via våre nettsider.

– Og vi gjør som i høst, benytter år nettløsning, folk, sier ansvarlig redaktør Kjetil Martesønn Skog.

– Der kan du legge inn både tekst og bilde, og så snart dette er godkjent av oss vil hilsenen dukke opp på nettsiden vår.

Blir satt pris på

Tjenesten er den samme som benyttes til bursdagshilsener, bryllup og feiring av barnefødsler.

– Vi har hatt denne løsningen en tid, en løsning som gjør at hilsningene også vises på vår nettside. På farsdagen var det mange som brukte den, og vi regner med at enda flere bruker den fram mot og på søndag, sier Skog.

– Det kanskje ikke så mange vet eller har benyttet seg av, er muligheten til å dele hilsningen på sosiale medier. Når hilsenen er ute på vår forside, er det fullt mulig å spre den på for eksempel Facebook.

Premie til en som hilser

Nytt denne gangen er at man også vil trekke en vinner av et gavekort for spabehandling blant alle de som sender hilsener.

–Her kan man faktisk glede mor i dobbelt mon, smiler redaktøren.

– Man kan både sende en hilsen, og samtidig la den som får hilsningen være med i trekningen av noe så herlig som en spabehandling.