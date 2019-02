Stig Kjærvik fortsetter som rådmann i Lyngen

nyheter

Stig Kjærvik blir konstituert videre til 1. juli 2020 som rådmann i Lyngen.

Dette blir utfallet dersom kommunestyret onsdag i neste uke støtter ordfører Dan-Håvard Johnsens innstilling til vedtak.

Ordføreren foreslår samtidig at stillingen som rådmann lyses ut til høsten for raskest mulig ansettelse.

Stig Kjærvik ble 14. juni 2018 konstituert som rådmann frem til juli 2019 av et enstemmig kommunestyre.

Formannskapet har senere konkludert med at at det er naturlig at ny rådmann blir ansettes av kommunestyret, som velges i september.

Særdeles viktig

Johnsen understreker i saksutredningen at det er særdeles viktig med kontinuitet på ledersiden.

”Stig Kjærvik har i sin konstituering som rådmann løst jobben på en slik måte at Lyngen kommune som organisasjon vil være tjent med at konstitueringen forlenges”, skriver ordfører Dan-Håvard Johnsen.

Onsdag 13. februar behandles konstitueringen først i formannskapet før endelig vedtak fattes noen timer senere av kommunestyret i Lyngen.