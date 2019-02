– Definitivt større interesse i år

nyheter

At interessen for ambulansefaget har økt etter at yrket er portrettert på NRK-serien «113», kan ambulansearbeidere Martin Langeland og Sunniva Nyvoll bekrefte. De stod på stand under utdanningsmessa i Tromsø som ble arrangert 7. og 8. februar.

Langeland er opprinnelig fra Skjervøy, men bor i dag i Tromsø.

– Sammenliknet med messa i fjor er det i år mange flere som kommer til oss og viser interesse for ambulansefaget. I fjor måtte vi hanke inn folk, nå kommer de målrettet til oss. Det er definitivt større interesse for faget i år, sier Langeland til Folkebladet.

Populært

Nyvoll, som opprinnelig er fra Nordreisa, studerte ambulansefag på Senja videregående i Finnfjordbotn. Hun forteller at yrket har vært populært blant ungdommen også tidligere år.

– Det er et ganske populært studie på videregående. Da jeg begynte på ambulansefag hadde ventelista opp mot 50 stykker. Det er mange søkere, men jeg regner med at det kommer flere i år på grunn av 113-serien, sier Nyvoll.

Hun forteller at det også er kamp om lærlingplassene.

– Jeg søkte lærlingplass i fjor og da var vi rundt 100 søkere, men det var bare 15 som fikk plass.

Eneste i Troms

I Troms er det bare Senja videregående skole som tilbyr ambulansefag på Vg2. Rektor, Stein Erik Svendsen sier han forventer en økning i antall søkere.

– Det er det mest populære utdanningsprogrammet vi har og vi ser allerede nå at det er en god del elever som har søkt ambulansefag. Vi regner med at det kommer enda flere søkere til neste skoleår, mye på grunn av «113»-serien, sier Svendsen til Folkebladet.

Ettersom skolen bare har mulighet til å ta inn 15 elever, blir det kamp om plassene.

– Normalt sett har vi rundt 60 søkere som har ungdomrett. Dette er elever mellom 16-25 år som ikke har brukt skoleretten sin fra før. Siden UNN bare kan ha et begrenset antall lærlinger, er tallet låst til 15 stykker, forklarer Svendsen.

Martin Langeland sier det er flere måter å bli ambulansearbeider på.

– Man kan gå ambulansefag på videregående skole, eller man kan gå paramedisin som er et bachelorstudie, for eksempel på Universitetet i Tromsø, forklarer han.

Søknadsfristen for Videregående skoler er 1. april, mens på universitet er fristen 1. mars.