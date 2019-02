Internasjonalt fokus ved Olderdalen skole

nyheter

Gjennom den internasjonale uken har fokuset til skolen vært på forskjellige kulturer i verden, på urfolkskulturer, og den lokale kulturen. Skolen har hatt flere forelesere innom skolen, og de syriske innbyggere i Olderdalen har bistått med fortellinger om det å være flyktning og om syrisk kultur.

— Å dele kunnskap er viktig, og i de fleste tilfeller bidrar dette til større og gjensidig forståelse. Vi har 12 ulike morsmål representert ved skolen, og da skulle det bare mangle at vi ikke setter fokus på dette, sier Eva T. Skogstad, kontaktlærer i innføringsklassen.

Skoledager med en vri

Skogstad forteller at elevene har vært gjennom sju ulike stasjoner.

— De har lært å veve, lage syrisk og lokal mat, de har hatt fokus på viktigheten av vann.

Hun forteller at i norsk har de lært om flyktninger og reflekter over hva det vil si å være flykting. Også har de fått besøk av syrere som har fortalt hvordan det var å være flyktning.

— Jeg håper det som sitter igjen etter denne uken, er at vi alle har vår egen kultur, den er ulik på sin måte, men veldig mye er veldig likt. Det å tenke at vi er så forskjellige, det trenger ikke vi. For vi er jo ikke det, sier Skogstad.

Flerspråklig skole

Læreren mener vi er heldige som har flere kulturer på en liten plass.

– Skolen sin oppgave sammen med lokalsamfunnet og hjemmet, er å ta vare på både likheter og ulikheter. Vi skal ta vare på vår egen kultur, og så skal vi lære om de kulturer og tradisjoner som finnes i vårt samfunn.

Hun forteller at elevene har blitt kjent med alle flaggene til landene som er representert på skolen, og de fikk lære å si velkommen på alle språkene.

Bred kunnskap på besøk

I løpet av uken har skolen hatt flere forelesere på besøk som har lært elevene om både lokale kulturer og forskjeller og likheter rundt om i verden.

Terje Eriksen, som blant annet har arbeidet for UNICEF, fortalte om hvordan det er andre steder i verden.

— Jeg har vært soldat og hjelpearbeider, og det jeg fortalte elevene er at verden ikke er så gale, sier Eriksen.

Han fortalte også elevene om at det ikke er så lenge siden vi i Nord-Norge måtte flykte på grunn av krigen.

Støtte fra Samepolitisk utvalg

Olderdalen skole har fått støtte fra Kåfjord kommune v/ Samepolitisk utvalg til å gjennomføre uka, blant annet til matlaging og forelesere.