Sjømatnæringen tar grep for å få tryggere trailere på veiene

– De alvorlige ulykkene denne vinteren har gjort dypt inntrykk. Vi som næring er storforbrukere av transport på vei ønsker å bidra der vi kan, sier Arne Erling Karlsen, styremedlem i Sjømat Norge og daglig leder i Gunnar Klo AS til Framtid i Nord.

Sammen med flere fiskebedrifter går Karlsen i bresjen for å utvide prosjektet «Trygg Trailer». Torsdag ble oppstarten hos villfiskbedriftene markert under Skreifestivalen som arrangeres i Vesterålen.

– Laksenæringa har gått foran og vist vei. Nå gjør vi det samme i resten av sjømatnæringa.

Færre ulykker

I 2011 startet Sjømat Norge tiltaket "Trygg Trailer", etter initiativ fra Nova Sea på Lovund. Sammen med Statens Vegvesen begynte laksenæringa å kontrollere vogntog fra slakteriene – før de ble lastet.

– Ansvarlig for opplasting har et eget skjema der en tar en runde rundt vogntoget og sjekker vinterutrustningen for vogntoget, blant annet mønsterdybde og kjettinger, sier viseadministrerende direktør hos Sjømat Norge, Trond Davidsen.

– Vi tar tak der vi kan

Dersom vogntogene ikke anses forsvarlige, blir Statens Vegvesen varslet, slik at de kan hindre vogntogene fra ferdsel på veiene. Ved en rekke tilfeller har vogntog blitt nektet videre ferdsel som en følge av at sjømatbedrifter har varslet Vegvesenet. Fra 2012 til 2017 har antallet ulykker med vogntog på norske veier gått ned fra ca 250 til 150 pr år.

– Vi tar tak der vi kan. Vi kan selvsagt ikke opptre som politi, men dette er et bra tiltak som forhåpentligvis kan bidra til flere trygge vogntog på norske veier, sier Karlsen.

– Sjømatnæringen har gått foran med dette prosjektet. Det er svært positivt at det nå omfatter hele næringen, sier Frode Nilsen, ansvarlig for Trygg Trailer i Statens Vegvesen.