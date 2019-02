Posten skal først og fremst gå med post – ikke med overskudd

nyheter

Det er et stort engasjement rundt Posten Norge A/S sitt vedtak om å kutte levering av post til blant annet Ytre Kvænangen. Og det er forståelig. Beslutningen er begrunnet ut fra økonomi, at det er blitt for dyrt og ikke lønnsomt. De samfunnsmessige ulemper ved en slik rasering av tilbudet er det ikke tatt hensyn til.

En kan velge å se årsaken til dette lite gjennomtenkte forslaget fra mage perspektiv. Politisk, økonomisk og også i forhold til den retningen samfunnsutviklingen har tatt i de seneste årene, der distriktene daglig kjemper en kamp for å beholde nødvendige tjenester. Tjenester som kreves for at et samfunn skal kunne fungere. Særlig provoserende blir slike vedtak, når det kommer fra statlige foretak, som hadde og fortsatt skal ha den svært viktige og selvfølgelige oppgaven og være tjenesteyter for folk flest. Derfor må det kreves at Posten må se lenger enn til egen lønnsomhet i forhold til det å serve sin egen befolkning. Om ikke så har den flyttet sin troverdighet fra grunnfjell til leirføtter.

Slagord som: «Posten skal fram», som ga uttrykk for ambisjoner og stolthet, er byttet ut med motto og tenking som går i takt med den mer og mer manglende tjenesten posten står for i distriktene. Det at innbyggerne i Ytre Kvænangen må bruke hele dagen for å hente post, går etter mitt syn på tvers av logisk tenking og den sunne fornuft. Det med bakgrunn i blant annet avstander, tidsbruk og konsekvenser.

Vi som kommune må gi helt tydelige signaler på at Posten må finne løsninger for en bedre og mer respektabel leveringsordning. Et bedre alternativ må komme. Alt annet er uakseptabelt. Så – Posten- ta ansvar! Husk at alle, uansett hvor de bor, har behov for at dere leverer!