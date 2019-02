Mangler Tittel

nyheter

Komplekst problem

Vi trenger nøktern debatt om komplekst problem, skriver Geir Ove Ystmark, Trond Davidsen og Marit Bærøe, Sjømat Norge i Nordlys 19. februar.

Helt enig. Men denne nøkterne debatten må ikke bare dekke «varestrømmen i dag og i morgen», men også klimasituasjonen i dag og i morgen, og – det aller viktigste – hvordan vi vil at Nord-Norge skal se ut i dag og i morgen.

Når det gjelder samferdsel består den selvsagt av svært mange andre faktorer og hensyn enn sjømat. Vi har andre godsfraktbehov, og vi har – enn så lenge – behov for å flytte også personer her i nord. Det behovet vil øke sterkt med klimatiltakene. Skal vi følge myndighetenes tilsynelatende hensikt, vil dessverre det siste behovet ikke bli så langvarig. Deres anstrengelser går helt klart i retning av at fastboende etter hvert skal presses bort, og slagmarken overtas av nødvendig driftspersonell som fraktes til og fra, fra sør-Norge eller utlandet. På den måten får de som ’eier’ Nord-Norge friere spillerom og færre protester mot rasering og misbruk av landsdelen.

Hvorfor er skrekken så stor for at jernbanebygging skal gå ut over veibudsjettene? Foregår det slik i andre landsdeler? Nei, i landet forøvrig er det en selvfølge med både vei og bane. Når det så – som i 1993 – fra myndighetenes side må gjøres store anstrengelser for å underkjenne en grundig og positiv utredning av Nord-Norgebanen, og vi ser det samme mønstret kan true med å gjenta seg i dag, er det grunn til spørsmål om hva som ligger bak. Den logiske forklaringen er den i forrige avsnitt. Leter vi etter øvrige forklaringer, finner vi bare én annen, nemlig et hemmelig ’salg’ av landsdelen, til NATO eller EU, for et eller annet framtidig formål. At ikke Norge skal ha økonomi til et rimelig, lønnsomt og nødvendig samferdselsnett også for vår landsdel, er – ihvertfall for undertegnede – umulig å forestille seg.

Når Ofotbanen trekkes inn, må det være lov å påpeke at Bane Nor har beregnet en enormt god nytte/kost-verdi av investeringer i dobbeltspor her. (Ref Aftenposten). Denne banen må derfor kunne oppgraderes av egen tyngde, noe annet er totalt uforståelig. Diskusjonen om Nord-Norgebanen (NNB) må derfor – investeringsmessig – kobles helt fra Ofotbanen. En annen sak er at NNB vil bli en god nummer to i Norgesmesterskapet om lønnsomhet, etter Ofotbanen.

Det vi derfor ser, er at våre myndigheter av en eller annen grunn står som Vigelands «Sinnatagg», tramper i gulvet og roper: «Vil ikke! Vil ikke!!», når det gjelder jernbanebygging i nord. Og det selv om gullet skulle dryppe av disse banestrekningene. (Ref Ofotbanen).

Skulle det være slik at unnlatelse av å etablere nødvendig infrastruktur i Nord-Norge skyldes en eller annen hemmelig avtale med andre nasjoner, enten fordi slik avtale forbyr det, eller fordi den gjør det lite hensiktsmessig, er det betimelig å stille følgende spørsmål: Hvilke konstitusjonelle lover og retningslinjer gir våre myndigheter rett til – gjennom decennier - å holde slik informasjon unna de deler av befolkningen dette eventuelt rammer?

Dette omslaget i myndighetenes innstilling til stambanen gjennom Nord-Norge, synes å falle sammen med NATO-tilsluttningen i 1949. Det ligger også en inkonsekvens i at myndighetenes motstand mot banen synes å ha økt samtidig med en kraftig økning i nasjonens inntekter og evne til å finansiere en slik bane. Bergensbanen kostet rundt et statsbudsjett. Nord-Norgebanen var i 1992 beregnet til ca 6% av et statsbudsjett.

Det finnes overhodet ingen fornuftige forklaringer på at Nord-Norge ikke skal gis grunnleggende samferdselsmessige forhold på linje med landet forøvrig. Dette burde også gjelde selv om en stambane ikke skulle gi overskudd. Og er det slik at banene i sør har gått og går med overskudd, bør vi forvente at dette hovedsaklig nyttes til videreutbygging av banene i sør, mens nye bevilgninger går til å opprette nye baner i nord.

Det er nå på tide at Norges viktigste samferdselstiltak – Nord-Norgebanen – vedtas, planlegges og bygges.

Av Gitte Øgård Lektorstudent, Bardu Høyre

Satsing på lærerne gir gode resultater

Det er gjort mange tiltak fra regjeringen for å styrke lærerutdanningen. Vi ønsker å gi barna våre de beste mulighetene for å lykkes på skolen og legge et godt grunnlag for videre utdanning og arbeidslivet. Da er satsing på lærere et viktig tiltak for at barna våre skal møte en skole med godt faglig innhold og kvalifiserte lærere. NIFU’s årlige undersøkelse blant lærere som har gjennomført videreutdanning i regi av staten «Kompetanse for kvalitet» viser at lærerne har blitt bedre til å undervise, elevene lærer mer, lærerne har blitt mer engasjert i jobben sin, og at lærerne kommer til å endre undervisningen som følge av studiene.

Dette er veldig positivt og viser at satsingen på etterutdanning gir resultater – en satsing som betyr mye for hverdagen til lærerne og elevenes faglige utbytte, og bidrar til å skape en bedre skole for alle. I tillegg viser den målrettede satsingen på skole og utdanning at elevene er mer til stede på skolen, flere fullfører og karakterene går opp.

Innføring av 5-årig masternivå styrker lærernes fagkompetanse, gir økt lønn og bidrar til økt status for lærerutdanningen. For å sikre at flere lærere tar jobb i skolen etter utdanningen har regjeringen innført en ordning for sletting av studielån. I tillegg har Nord-Norge fått ekstra midler for å styrke rekrutteringen til lærerutdanning og jobb i skolen med 6,7 millioner i 2017 til rekrutterings- og kvalifiseringsarbeid, samt at det er gitt mulighet for å slette 55.000,- av studielånet.

Med tiltaket for Nord-Norge sammen med den nasjonale satsingen vil man kunne slette 161.000 kroner av studielånet om man tar grunnskoleopplæring for trinn 1-7 på normert tid og jobber i Nord-Norge tre av de første årene etter utdanningen. Førstevalgssøkere til dette studiet har økt med 75% i Nord-Norge siden 2013 og andel ukvalifiserte lærere har gått ned i nord.

Vi ser positivt på utviklingen som skjer i nord og er glad for at satsingen og resultatene gir økte muligheter for styrking av fagkompetansen. Med nytt borgerlig flertall videreføres den gode skolepolitikken med å styrke kunnskapen i skolen.

og Emma Kjerstine Martinsen Walle Eventyrer, Bardu Høyre

Elektrisk kraft lokalt til faste priser

Folk flås til skinnet av kraftleverandører som folket selv eier, via kommunalt og/eller fylkeskommunale selskaper. Det er en skam.

Senterpartiet foreslår at all kraft som selges lokalt til fylkets- eller kommunenes innbyggere skjer til selvkost pluss en normal avanse på maksimalt 30 %. Overskuddskraft kan produsentene/leverandørene selge i det åpne marked til den til enhver tid gjeldende markedspris.

Finnmark Senterpartieti vil fremme dette forslag i kommunestyrer (og i fylkesting) etter valget i høst med virkning for de selskaper som befolkningen selv eier.