Stenger vei på Laukøy

nyheter

Statens vegvesen opplyser at fylkesvei 340 på Laukøy i Skjervøy kommune er stengt. Dette på grunn av fare for ras. Veien er stengt inntil videre.

Fare for flere stengte veier

Håvard Langmo på vegtrafikksentralen i nord forteller at det er fare for at flere veier stenger i helgen.

– Det er meldt vanskelige kjøreforhold og stor snøskredfare gjennom helgen, å da må en forholde seg til at veiene kan bli stengt.

Han sier det er vanskelig å forutse hvilke veier som kan bli stengt, men nevner at det er fare for at både Kvænangsfjellet og Pollfjelltunellen kan bli stengt.

Været gir utfordringer

Stengte veier kl. 12:00: Fv. 349 Hellenes – Nikkeby, fv. 825 Grov-Langmyra og fv. 829 Ørnberget, fv. 848 Løksa – Fornes og fv. 152 Håkavika – Lavangsnes. Fv. 2 Aunefjell stenger kl. 14:00 og fv. 57 Grøtfjorden kl. 18:00.

Vegvesenet melder på sine sider at uværet skaper utfordringer på vegnettet i Nord-Norge de neste dagene.

De varlser at veier og fjelloverganger kan bli stengt på kort varsel.

"Værbildet er utfordrende, kombinasjonen av mye nedbør og snø gjør at flere veger stenges på grunn av fare for ras. I tillegg vil underkjølt regn skape ugunstige situasjoner flere steder i regionen. Særlig Saltenområdet er utsatt for glatte veger", skriver Vegvesenet i en pressemelding.

Vegtrafikksentralen ber i pressemeldingen at folk holder seg i ro om man kan, og oppfordrer til å sjekke trafikkmeldinger på 175.no.