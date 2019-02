Veien over fjellovergangen er stengt

nyheter

Statens vegvesen melder klokken 23.00 at E6 over Kvænangsfjellet er stengt. Dette på grunn av fare for ras. Ny vurdering vil gjøres av vegvesenet klokken 10.00 lørdag.

Fra før av er fylkesvei 349 på Laukøy i Skjervøy kommune stengt på grunn av fare for ras. Det samme gjelder fylkesvei 347 og 348 på Arnøya.

Veiene på Arnøya er stengt Dette på grunn av fare for ras.

I Lyngen er det fare for at Pollfjelltunnelen på fylkesvei 868 kan stenge på kort varsel. Også dette på grunn av fare for ras.

Andre veier i Troms som er stengte på grunn av rasfare nå i natt er Fv293 Lakselvbukt - Fornes; Tromsø, Fv286 Skjellelva - Vikran; Tromsø, Fv152 Håkavika - Lavangsnes, Fv87 Tamokdalen mellom Elverum og Øvergård, Fv83 Pøydalen, Fv57 Grøtfjorden - Tromvik, Fv53 Høgda - Ytre Aun. Alle disse vil være til ny vurdering i morgen, lørdag formiddag.