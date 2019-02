Veiene på Arnøya er stengt

nyheter

Fylkesvei 347 og 348 på Arnøya i Skjervøy kommune er stengt på grunn av fare for ras. Dette melder Statens vegvesen.

Det er stengt på strekningen mellom Årviksand og Nymoen og på strekningen Akkarvik-Langfjordbotn.

Ny vurdering gjøres av vegvesenet klokken 10.00.

Fredag kveld er også fylkesvegen på Laukøy stengt, i tillegg til at E6 over Kvænangsfjellet er stengt. Faregraden for snøskred er ventet å stige fra betydelig fredag til stor fare, lørdag.

I Lyngen er det fare for at Pollfjelltunnelen på fylkesvei 868 kan stenge på kort varsel. Også dette på grunn av fare for ras.