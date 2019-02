Petter Høiseth blir ny konsernsjef i Sparebank 1 Nord-Norge

nyheter

– Det er bygget stein på stein i SpareBank 1 Nord-Norge over mange år, og vi har nå nummer 1-posisjonen i landsdelen. Jeg har selv deltatt både i utvikling av strategi og i arbeidet med å etterleve den i praksis. Mitt fokus vil derfor være å bygge videre på den plattform som er skapt. Det er det beste grunnlaget for å sikre fortsatt verdiskaping for kunder og eiere, sier Petter Høiseth, som nylig har takket ja til å overta som konsernsjef i Sparebank 1 Nord-Norge.

Høiseth tar over jobben etter Jan-Frode Janseon, som fortsetter som konsernsjef fram til 15.mars.

Dette opplyser banken selv i en pressemelding.

– Stolt og ydmyk

Høiseth, som er utdannet jurist, har jobbet i SpareBank 1 Nord-Norge siden 2009. De siste årene har han sittet i konsernledelsen som utviklingsdirektør.

– Jeg er både stolt og ydmyk over tilliten jeg har fått. Samtidig overtar jeg etter en som tilsynelatende har gjort alt riktig. Å skulle løfte konsernet videre blir en stor utfordring, men jeg trigges virkelig av den utfordringen, sier han.

Kjenner konsernet

Høiseth overtar et konsern som på seks år har gått fra å være verdt omlag 5 mlliarder kroner, til nærmere 14 milliarder kroner. Banken innehar nå en klar nummer 1-posisjon i landsdelen.

– Petter Høiseth overtar et særdeles sterkt konsern, målt både i verdi, markedsandeler, internkultur og samfunnsmessig posisjon. Strategien er tydelig og kursen er stø. Jeg er helt trygg på at den positive utviklingen vil fortsette under Høiseths ledelse, sier styreleder Karl Eirik Schjøtt-Pedersen.

Styrelederen fremhever Høiseths sentrale rolle for bankens utvikling, som en av grunnene til at han fikk jobben.

– Styret har gjort en nøye vurdering av kandidatene og kommet til at Petter Høiseth var det beste valget. Høiseth har lang erfaring fra konsernet, og har jobbet tett med både styret og med konsernsjefen som nå går av. Han har vært sentral i utarbeidelsen av konsernets strategi og i utviklingen av konsernets kultur. Med Høiseth sikrer vi at den støe kursen fortsetter, og vi sikrer en videre utvikling av konsernet i tråd med strategien vår.