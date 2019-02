Gladnyhet til FiNs abonnenter i Kvænangen

nyheter

Det har siden i slutten av januar vært utfordringer med å få levert Framtid i Nords papiraviser til rett dag i deler av Kvænangen. Dette etter at Bring, som frakter avisen fra trykkeriet og nordover, la om på sine distribusjonsruter.

Nå er en løsning endelig kommet på plass. Det sier ansvarlig redaktør Kjetil Martesønn Skog. Fra fredag 1.mars vil folk igjen kunne hente avisen i postkassen på rett tidspunkt.

– Posten har etterhvert vist seg svært løsningsorientert og det er kommet opp en løsning som virker tilfredsstillende for alle parter. Det betyr at de abonnentene som fremdeles holder papiravisen vil få tilbake den ordningen slik den skal være, nemlig med avis tirsdag og fredag, forteller han.

Han beklager at dette har tatt noe tid å få ordnet opp i, og takker de 66 abonnentene som har vist velvilje og forståelse for situasjonen.

– Vi er veldig takknemlige for at vi ikke har tapt et eneste abonnement. Jeg håper våre abonnenter i denne perioden har oppdaget fordelen med e-avis og våre digitale tilbud, sier Skog.