Ikea skrinlegger varehus i Tromsø

ITROMSØ: Ikea Norge har hatt en evaluering av alle selskapets utbyggingsprosjekter i Norge, og det har lenge vært usikkert om møbelgiganten vil etablere seg i Tromsø eller ikke. Konklusjonen skulle i utgangspunktet ha foreligget i desember i fjor, men ble utsatt på ubestemt tid.

I en pressemelding tirsdag skriver Ikea at de skrinlegger planer om nye varehus i Norge. Kort tid etter at pressemeldingen ble sendt ut startet pressekonferansen i Oslo.

– Som en konsekvens av transformasjonen har Ikea nylig bestemt seg for å skrinlegge utbyggingen av nye varehus i Norge. Det innebærer at tomtene Ikea sitter på i Vestby, Danebu, Ålesund og Tromsø vil bli solgt. Det samme gjelder tomter tilknyttet Ingka Centres — en mer ukjent del av Ikea som utvikler forskjellige typer møteplasser, sier Clare Rodgers, administrerende direktør i Ikea Retail Norge.

Ikea betalte i april 2015 over 52 millioner kroner for tomta på Håpet – som nå skal selges.

Berømmer underskriftskampanje i Nord-Norge

Ifølge Rodgers har Ikea jobbet for å realisere utbyggingen av varehusene helt inntil beslutningen om ikke å bygge nylig ble tatt.

‒ Dette har vært en svært vanskelig beslutning å ta. I Ikea har vi jobbet iherdig over mange år med å realisere planene, men først og fremst er det synd for alle som har ønsket seg et varehus nærmere der de bor, sier Rodgers.

Under pressekonferasen beklaget hun at de ikke vil utvikle butikker i Vestby, Danebu, Ålesund eller Tromsø.

– Vi har brukt mye ressurser over flere år på de fire stedene, der vi nå i stedet har bestemt oss for å selge tomtene. Jeg vil berømme de tre jentene som startet en underskriftskampanje for å få Ikea til Nord-Norge. Jeg vil også anerkjenne lokale politikere og offentlige ansatte for deres innsats for å få Ikea til sitt nærområde. I Ålesund og Tromsø har kommunen rett til å kjøpe tomtene tilbake, sier Rodgers.

Sviktende inntekter

Videre sier Rodgers at inntektene har sviktet i det siste. Ikea leverer et driftsresultat på over 100 millioner kroner i 2017/18, men at detaljhandelen preges av dårlig lønnsomhet.

‒ Vi ser en endring i detaljhandelen vi aldri har sett tidligere. For å rigge oss for langsiktig vekst må vi skape en ny forretningsmodell som sørger for at vi blir mer tilgjengelige, gir kunder en bedre handleopplevelse og at vi blir bærekraftige og sirkulære i alt vi gjør – både i dag og i morgen, sier Rodgers.

‒ Ikea.no har skutt fart med over 40 millioner besøkende i fjor, og en vekst i netthandel på åtte prosent. Selv om flere og flere tar nettbutikken i bruk, er tallene for varehusene fortsatt høye med over ti millioner besøkende årlig. Hele 89 prosent av Ikeas omsetning i Norge kommer fra varehusene, men det er mange som ser på turen til varehuset som en tidkrevende nødvendighet, sier Rodgers.

Hun forteller at de i fremtiden ser for seg en ny type varehus med fylt med opplevelser, der man kan lære noe, bli inspirert, spise, leke, jobbe, lease eller kjøpe.