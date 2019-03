nyheter

iTromsø: – Aldri har det vært viktigere med et sterkt Sp i Troms og Finnmark. Vi er garantisten for at hele Troms og Finnmark er i fokus etter at fylkeskommunene er tvangssammenslått fra årsskiftet. Det handler om å bygge gode og sterke lokalsamfunn i hele Troms og Finnmark, enten man bor i Tromsø, Loppa, Senja eller Kvæfjord, bygd på våre ressurser, kunnskap, klokskap og fremtidstru, sier den nyvalgte førstekandidaten i en pressemelding.

Prestbakmo er fylkesråd for samferdsel og miljø i Troms, og han har et klart mål for fylkestingsvalget.

– Med medlemsvekst og sterke meningsmålinger i ryggen satser vi på minst 15–20 prosent oppslutning etter høstens fylkestingsvalg.

Videre melder han at han ønsker å få inn 10–15 representanter i det nye fylkestinget, og å komme i posisjon.

Dette er Sps kanditater: