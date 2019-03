Evakuerer beboere på Fiskenes

nyheter

Torsdag morgen brenner det i firmaet Mørenots lokaler på Skjervøy.

Klokken 06.40 skal brannmannskapet ha fått kontroll over brannen.

– Det har vært en voldsom brann, men det er langt lavere flammer på stedet nå enn for en halvtime siden. Spredningsfaren til Lerøys anlegg er synkende, forteller vår reporter på stedet, Kjetil Martesønn Skog.

Politiet er like før klokken 07.00 godt igang med evakuering av beboere på Ytre Fiskenes og på LHL-bygget, et boligkompleks med et tjuetalls leiligheter i.

– Det som er utfordrende nå er at vinden har endret retning og kommer nå fra øst og nordøst. Dermed legger røyken seg over deler av Skjervøy, sier Skog.

Han forteller at nødetatene samler folk i skolens lokaler på Skjervøy.

– De evakuerte blir fraktet til helsesenteret. Så har man åpnet skolen på Skjervøy, og sendt ut et evakueringsvarsel til øvrige beboere på Fiskenes. I det varselet ber man folk lukke vinduer og være obs på røyken. Dersom man føler ubehag kan man snakke med noen på skolen.