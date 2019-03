Regeringen snur – vil likevel utrede sykehussammenslåing

nyheter

Det var i et såkalt foretaksmøte torsdag formiddag at helseministeren ga ordren til helseforetaket.

Dette skriver iTromsø.

Ønske fra regjeringen

– Jeg ønsker å se om en sammenslåing vil styrke sykehustilbudet i Nord-Norge, og Finnmark spesielt, sier Høie i en pressemelding.

Ifølge statsråden så er det et ønske fra regjeringen om at de to nordligste sykehusene i Norge styrker samarbeidet og samorganiseringen.

– Det er allerede i dag et omfattende samarbeid mellom disse to helseforetakene, og befolkningen i Finnmark benytter i stor utstrekning tilbudet ved Universitetssykehuset Nord-Norge, sier Høie.

På høring i desember

Utredningen skal være ferdig i høst, og sendes ut på høring den 1. desember.

Ifølge Høie skal en sammenslåing gi et bedre helsetilbud i landsdelen.

– Det er en klar målsetting at både det desentraliserte tilbudet i Finnmark og det spesialiserte tilbudet ved universitetssykehuset skal videreutvikles og styrkes.