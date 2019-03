nyheter

Politiet skriver på Twitter at det like etter klokken 12.30 i dag ble meldt om snøskred i Tamokdalen.

Fire personer skal være gjort rede for og et helikopter skal være i området for å berge ut en eller flere personer.

Nordlys skriver at skredet skal være gått i Blåbærfjellet, samme fjell hvor fire personer omkom i januar.