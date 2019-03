Venstre vil likevel ikke at staten skal ta tannlegeregningen din

nyheter

Dermed tapte partiets helsepolitiske talsmann Carl-Erik Grimstad kampen om at staten skal ta en mye større del av tannlegeregningen. Han ville at partiet skulle jobbe for gratis tannbehandling, men med egenandel, «på sikt».

Han vedgikk fra talerstolen at forslaget er kostbart, men mente det likevel var riktig.

Anslagene varierer mellom 4 og opptil 15 milliarder opplyste han, men tilføyer:

– Snart kommer det jeg vil kalle fluortsunamien og det vil gjøre etterspørselen etter tannbehandling mindre.

Det oppsto munnhoggeri mellom helsepolitikeren og statssekretær Sveinung Rotevatn da saken ble behandlet på landsmøtet søndag.

– Vi må sette oss hårete mål, er det dette vi ønsker å prioritere, spurte han, og oppfordret partiet til å ha magemål.

– Slik taler en statssekretær som har forhandlet budsjett, konstaterer Grimstad.

Partiet gikk likevel inn for å innføre en høykostnadsbeskyttelse og utvide den offentlige tannhelsetjenesten til flere grupper. Rusavhengige må få rett til å fullføre tannbehandling etter at de er skrevet ut fra institusjon, mener Venstre, som dessuten vil forenkle refusjonsordningene for sykdommer i munnhulen.

(©NTB)