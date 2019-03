Ingen savnet etter ny boligbrann i Nordreisa

nyheter

Det var like over klokken 02.30, natt til torsdag at ambulansepersonell på tur fra et oppdrag, oppdaget en brann en enebolig i Rotsund i Nordreisa.

Rykker ut til brann i bolighus – Huset står fortsatt, men er totalskadet.

Personellet meldte fra til brannvesenet, og sørget også straks for å evakuere to personer som bodde i nabohuset.

Årsaken var et det var full overtenning i huset som brant, og fare for spredning til huset ved siden av.

Alle gjort rede for

Klokken 0430 meldte Troms Politidistrikt på Twitter at det ikke lengre var fare for at det var noen personer inne i huset som brant.

Man hadde da fått gjort rede for alle som er registrert på adressen.

Kontrollert nedbrenning

Brannvesenet drev også kontrollert nedbrenning av eneboligen, og det var ikke lengre fare for spredning.

Husene ligger like ved E6 og politiet drev underveis trafikkregulering på stedet.

Rundt klokken 0600 drev brannmannskaper fortsatt med etterslukking på stedet.