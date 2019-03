nyheter

Lørdag formiddag melder Troms politidistrikt at én sjåfør er mistenkt for promillekjøring og skal framstilles for blodprøve.

Dette skjedde i forbindelse med at det ble avholdt promillekontroll på Løkvollen i Kåfjord.

– Den mistenktes førerkort vil beslaglegges og sak opprettes, skriver politiet i en melding på Twitter.