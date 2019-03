Bygde atelier i hagen

nyheter

Katja og Petter Alexander Hepsø har byttet ut en hektisk Oslo-tilværelse med et liv i landlige omgivelser. Den gamle villaen på Kråkerøy i Østfold ligger i en stor hage, omgitt av gamle eiketrær og bergknatter. Da paret så at det var mulig å bygge atelier på tomten, bestemte de seg for å slå til.