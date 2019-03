Hydro får sin første kvinnelige toppsjef

nyheter

– Jeg ser veldig fram til å lede Hydro på veien videre sammen med våre 35.000 kompetente og engasjerte kolleger over hele verden, sier Aasheim.

– Jeg er overbevist om at vi har det som skal til for å gjøre en utfordrende situasjon, for Hydro og den globale aluminiumsindustrien, om til muligheter som vil utvikle selskapet videre, sier den nye toppsjefen.

Hydros styreleder Dag Mejdell er glad for at Aasheim har takket ja til jobben.

– Aasheim har en unik kombinasjon av bred industriell erfaring, kommersielt instinkt og sterke lederegenskaper som gjør henne til en perfekt match som konsernsjef for Hydro, sier han.

Aasheim blir det tradisjonsrike industriselskapets første kvinnelige toppsjef.

– Hurra! Hydro får kvinnelig toppsjef. Det var på tide, lykke til, skriver kultur- og likestillingsminister og Venstre-leder Trine Skei Grande (V) etter at nyheten var kjent mandag morgen.

Lang fartstid

Aasheim er nå konserndirektør og leder for Hydros forretningsområde primæraluminium, en stilling hun har hatt siden 2008. Hun har jobbet innen industrien hele sin karriere, blant annet i Elkem, Statoil og Hydro, der hun har tilbrakt totalt tolv år. Aasheim har tidligere vært leder for den globale industriforeningen International Aluminium Institute og Norsk Industri og vært styremedlem i entreprenørselskapet Veidekke og gjødselselskapet Yara.

Svein Richard Brandtzæg ble administrerende direktør i Hydro i mars 2009. Ifølge pressemeldingen fra selskapet har han besluttet å tre tilbake etter ti år som konsernsjef.

Brandtzæg har jobbet i Hydro i 33 år og vil bli i selskapet fram til utgangen av 2019. Han vil fungere som rådgiver for den nye konsernsjefen og Hydros teknologistyre.

Brasil-trøbbel

Hydro og Brandtzæg har den siste tiden hatt problemer i Brasil. Selskapet innrømmet i mars i fjor å ha tillatt utslipp fra Alunorte-anlegget i Brasil, verdens største aluminiumsraffineri. Miljømyndighetene og en regional domstol påla selskapet å redusere produksjonen. Saken førte til børsnedgang for selskapet og trakk 2018-resultatet ned.

Norsk Hydro hadde et resultat før skatt på minus 386 millioner kroner i fjorårets siste kvartal, et fall på over 3 milliarder kroner fra samme periode året før.

– Resultatene våre reflekterer den krevende situasjonen vi står overfor i Brasil, i tillegg til økte råvarekostnader, sa Brandtzæg i februar.

Dagens Næringsliv skrev i november i fjor at Brasil-saken da hadde kostet Hydro 100 millioner kroner i bøter og advokatregninger. I tillegg kommer sju milliarder kroner i tap og utgifter.

Hydro ble etablert i 1905 og er i dag involvert i aktiviteter i over 50 land. Staten eier 34,26 prosent av aksjene i selskapet, som har sitt hovedkontor i Oslo.