Endring i kosthold kan ha gjort det mulig å si vaffel

iTromsø: Jordbruk ga oss et endret kosthold, noe som resulterte i en endret kjeve, og dermed mulighet for å uttale nye lyder som blant annet kreves for å si «vaffel», skriver forskning.no.

Når du sier «f» presses tennene mot underleppa. Det samme skjer ved uttalelse av «v»-lyden. Fortennene våre stikker som regel litt lenger ut enn tennene i underkjeven.

Anordningen av tenner og kjeve kom som et resultat av at vi endret kosthold i forbindelse med oppstart av jordbruk for rundt 10.000 år siden, ifølge en ny studie.

– Det var særlig snakk om ulike typer velling og grøt, stuinger og supper, ifølge Steven Moran fra Universitetet i Zürich, som er en av forskerne bak studien.

Ifølge forskning.no har den rådende teorien blant språkforskere vært at evnen til å lage de ulike lydene har ligget fast siden de første menneskene.

Endring i kosthold trenger nødvendigvis ikke føre til at språket utviklet «v» og «f»-lyder, men muligheten for at slike lyder kunne oppstå ble mer sannsynlig.