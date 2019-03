Starter ny bygdeliste - med kvinne på topp

nyheter

Kvænangen bygdeliste seiler opp som et nytt alternativ under høstens kommunevalg i Kvænangen.

Lista har ikke kumulert en fast ordførerkandidat, men har et lederteam bestående av de fire øverste medlemmene på lista; Hanne Wiesener fra Jøkelfjord, Bjarte Hollevik fra Burfjord, Tonny Mathiassen fra Jøkelfjord og Kurt Solheim fra Dorras.

– Ingen av oss som står på toppen har tid til å gjøre dette egentlig, men vi føler det er nødvendig; et «must» og gjøre, sier Mathiassen.

Fem av 22 med erfaring

Lista er et resultat av at det de siste årene har vært mye politisk uro i kommunen. Nå har kandidatene et brennende ønske om endring.

– Vi orker ikke stå på sidelinjen lenger, og tenker at det kanskje er på tide at noen nye krefter tar til i kommunen. Derfor har vi mange nye på listen, forklarer Bjarte Hollevik.

Kun fem av de 22 personene på lista har politisk erfaring fra før. Kurt Solheim sitter i nåværende kommunestyre for Sp, og Hanne Wiesener er tidligere aktiv i Høyre.

Kandidatene representerer i realiteten både høyre –og venstresiden i norsk politikk.

– Vi fire i ledergruppen dro det hele i gang, men vi ville ikke ha passet inn i samme parti som allerede eksisterer. Vi føler at vi kan gjøre størst endringer med å gå inn og skape noe helt nytt, sier Mathiassen.

De skal samarbeide om årets kommunevalg Kvænangen Høyre og Kvænangen Frp har inngått valgsamarbeid for årets kommunevalg.

Tre hjertesaker

Kritiske til kommunens budsjettarbeid: – Vedtak respekteres ikke Kommunestyret ønsker et bedre utført budsjettarbeid presentert i september.

Bygdelista har utformet tre hjertesaker de ønsker å jobbe for. Det ene er en overordnet plan for et styrket næringsliv, det andre er en gjennomgang og styrking av helsesektoren, og det tredje er å jobbe med omdømmebygging, for å skape et mer inkluderende Kvænangen.

– Jeg tror vi har en holdning her oppe som over tid har gjort oss mindre flinke til å samarbeide på tvers av bygdene. Det virker som om det er lettere å angripe hverandre enn å komme med gode løsninger. Nå når vi er en omstillingskommune er vi nødt til å se på løsninger i lag, sier Mathiassen.

– Mangfoldig liste

Lista har registrert at over 65 prosent av de sysselsatte i kommunen jobber i offentlig sektor, og fremhever at de nå sender tydelige signaler når hele 70 prosent av deres representanter er involvert i det private næringslivet.

Bygdelista har ikke ønsket å legge føringer for antall listemedlemmer av gitt kjønn eller bosted, men har forespurt og vært i dialog med folk fra alle samfunnslag.

Ferdig i jobben som rådmann Kvænangen kommune har inngått avtale med Frank Pedersen.

– Hvor mange håper dere på i kommunestyret?

– Det lar vi velgerne bestemme, men vi håper jo at de ønsker mange av oss der. Vi har et mangfold på bygdelisten som gjør at vi kan berike med mange forskjellige synspunkter og nye løsninger, sier Hollevik.