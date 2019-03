Denne klassen ligger godt an i Batterijakten

nyheter

Begge fjerdeklassene ved Moan skole deltar i den nasjonale miljøkonkurransen, Batterijakten.

Konkurransen arrangeres av Miljøagentene, og går ut på at elevene skal samle inn mest mulig brukte batterier fra sitt nærområde. Batteriene blir deretter levert til gjenvinning.

– Vi samler dem inn for at folk ikke skal hive dem i søpla, eller i naturen. For det er veldig skadelig for naturen, fortalte de engasjerte fjerdeklassingene da Framtid i Nord var på besøk forrige uke.

Disse fjerdeklassingene vil ha dine brukte batterier Hittil har de samlet inn over 150 kg, men elevene håper på å samle inn mange flere før måneden er omme.

Klasse Kommune Antall elever Antall kilo Kilo per elev 4A, Salangen skole Salangen 20 600 30 4B, Moan skole Nordreisa 23 151 6,57 4, Longyearbyen skole Svalbard 26 143 5,5

Slik er altså topplista i Troms fylke i det vi har gått inn i konkurransens siste uke. 4B ligger på en foreløpig andreplass med sine 151 innsamlede kilo.