Ida (29) fra Nordreisa er plukket ut til talentprogram

Drivstoffselskapet Circle K Norge AS har plukket ut ti av selskapets ansatte til et talentprogram. Ida Haraldseid (29) opprinnelig fra Nordreisa er blant de ti som er plukket ut.

– Kjekt å bli valgt

På over to år får hun og sine medstudenter fra hele landet lære alt om stasjonsøkonomi, personaladministrasjon og salgsledelse. Utdanningen er lagt opp både med teori og med praktiske demonstrasjoner.

Haraldseid er strålende fornøyd med å ha blitt plukket ut til programmet.

– Sjefen min var akkurat ferdig med talentprogrammet, og hun oppfordret meg til å søke. Det er utrolig kjekt å bli valgt ut. Det må bety at folk i selskapet ser noe i meg og den jobben jeg gjør, sier Haraldseid, som tok fagbrev i salgsfaget i fjor høst.

– Kult å drive egen stasjon

29-åringen har tilbrakt deler av oppveksten i Nordreisa. Nå bor hun på Skjold i Rogaland med mann og to små barn, og har jobbet på Circle K Ølensvåg siden 2016. På fritiden interesserer hun seg for familie, venner, film og jogging. Hun er også trener for et lokalt jentelag i fotball.

– Jeg håper å lære mer om hvordan lede, utvikle og motivere kollegene mine. I tillegg vil jeg gjerne lære mer om stasjonsdrift, særlig den økonomiske delen. På sikt hadde det vært kult å drive egen stasjon. Haugesund kunne trengt en ny.

Noe å bryne seg på

Lene Foldvik, opplæringsansvarlig i Circle K Norge, opplyser at hun gleder seg til å følge opp sine studenter. Ifølge henne jobber 65 prosent av de som har fullført talentprogrammet siden oppstarten i 2004 fortsatt i Circle K. Ni av ti av studentene fra avgangskullene 2012-2018 er fortsatt i selskapet.

– Dette er en svært god mulighet for de som virkelig vil noe med karrieren. Talentprogrammet gir dem noe å bryne seg på, og etter endt utdanning går de fleste videre til å drive egne stasjoner, sier Foldvik.