Over 100 kjøretøy ble kontrollert under storkontroll ved Skibotn – tungbilsjåfør tatt med promille

Tirsdag holdt fem etater kontroll samtidig på Lullesletta. Statens vegvesen opplyser på sine nettsider at kontrollen blant annet resulterte i tre bruksforbud, og én tungbilsjåfør ble tatt med promille skriver Framtid i Nord.

– Vi er godt fornøyd med kontrollen og gjennomføringen av den. Sammen skal vi sikre like konkurranseforhold i transportbransjen, ordnede forhold for yrkessjåfører og ikke minst at trafikksikkerheten blir godt ivaretatt langs norske veier, sier seksjonsleder Helle Torill Sandvik i Statens vegvesen på Vegvesenets nettsider.

Det ble gjennomført kontroll av blant annet dekk og kjetting, sjåførenes ID og lønns- og arbeidsforhold.

Fra 2018 ble samarbeidet mellom de ulike etatene i større grad formalisert. Storkontrollen som ble avholdt tirsdag var årets første store samarbeidskontroll.

– Det overordnede målet er å bruke etatenes samlede ressurser innen tilsyns- og kontrollarbeidet mest mulig målrettet og effektivt, sier Sandvik, som også lover flere samarbeidskontroller framover.