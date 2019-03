Solberg: Ikke god nok beredskap til å håndtere en cruiseulykke i nord

nyheter

– Det er helt riktig at vi i nord ville ha mye større utfordringer, særlig nord for Svalbard, sa Solberg i Stortingets spørretime onsdag.

– Vi har ikke god nok beredskap for å håndtere den type operasjoner. Det er for langt opp dit, sa hun.

Ap-leder Jonas Gahr Støre påpekte at cruisetrafikken i Nord-Norge og rundt Svalbard er økende og ville vite om Norge er godt nok rustet til å ivareta sitt ansvar for søk og redning.

Han viste til at et område mellom Banak og Bodø ikke er dekket av redningshelikoptertjenesten og spurte om statsministeren ville støtte en helikopterbase i Troms.

Solberg ga ikke noe entydig svar, men viste til at regjeringen i forbindelse med budsjettet i fjor høst varslet at Justisdepartementet ville se på muligheten for helikopter til redningstjenesten rundt Tromsø. Noen av utfordringene er plass, økonomi og hvorvidt man skal kjøpe eller leie helikoptre, opplyste hun.

Støre tok også opp flyttingen av Forsvarets Bell-helikoptre fra Bardufoss i Troms til Rygge. Han påpekte at regjeringen har varslet at seks av de ni helikoptrene skal flyttes sørover i løpet av 2019.

– I mars 2019 er helikopterberedskapen i Nord-Norge akkurat slik den har vært de siste årene. Ingen helikoptre er flyttet på. De vil ikke bli flyttet før vi har alternativer på plass, understreker Solberg.