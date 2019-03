nyheter

Tirsdag holdt fem etater kontroll samtidig på Lullesletta. Statens vegvesen opplyser på sine nettsider at kontrollen blant annet resulterte i tre bruksforbud, og én tungbilsjåfør ble tatt med promille.

– Vi er godt fornøyd med kontrollen og gjennomføringen av den. Sammen skal vi sikre like konkurranseforhold i transportbransjen, ordnede forhold for yrkessjåfører og ikke minst at trafikksikkerheten blir godt ivaretatt langs norske veier, sier seksjonsleder Helle Torill Sandvik i Statens vegvesen på Vegvesenets nettsider.

Det ble gjennomført kontroll av blant annet dekk og kjetting, sjåførenes ID og lønns- og arbeidsforhold.

Det handler ikke bare om vinterdekk Vi skal og må stille krav til de bilene som skal kjøre her. Men det er et krav som er viktigere.

Lover flere samarbeidskontroller

Fra 2018 ble samarbeidet mellom de ulike etatene i større grad formalisert. Storkontrollen som ble avholdt tirsdag var årets første store samarbeidskontroll.

– Det overordnede målet er å bruke etatenes samlede ressurser innen tilsyns- og kontrollarbeidet mest mulig målrettet og effektivt, sier Sandvik, som også lover flere samarbeidskontroller framover.