Arrangerer kveld for landbruket i kommunen

Førstkommende mandag inviterer prosjektet «Mulighetsstudie for landbruket i Kvænangen» til åpent møte om landbruk. Det opplyser prosjektleder Ida Karlstrøm i en pressemelding.

Møtet blir avholdt på næringshagen i Sørstraumen, hvor alle tilknyttet landbrukseiendommer eller andre engasjerte i landbruket oppfordres til å møte opp.

– Vi håper mange tar turen da dette prosjektet vil være med å legge et grunnlag for videre arbeid med landbruket i Kvænangen kommune, opplyser Karlstrøm.

Blant gjestene for kvelden er Kvænangen-ordfører Eirik Losnegaard Mevik og leder i Troms Bondelag, Svein Olav Thomassen. Fra Innovasjon Norge kommer også Gunnar Kvernenes for å fortelle om de økonomiske virkemidlene de har både for tilleggsnæringer, tradisjonell drift, vekstfinansiering og mer.

– Her blir det tid til spørsmål, legger Karlstrøm til.

Fra landbruksavdelinga til Fylkesmannen i Troms og Finnmark kommer Liv-Edel Berg og informerer om bruken av dyrka mark. Hvilke rettigheter og plikter har man egentlig? Her er det også satt av tid til spørsmål, ifølge prosjektlederen.