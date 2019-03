nyheter

Dette på grunn av at fjellet per nå er stengt. Dette gir utfordringer for de som skal reise med buss mellom Alta og Tromsø.

METEOROLOGEN: – Kan komme opp i liten storm på kysten Charalampos Sarchosidis, statsmeteorolog ved Vervarslinga i Nord-Norge, kan fortelle at det er mye vær i vente.

Statens vegvesen har opplyst at det vil gjøres ny vurdering om veien over Kvænangsfjellet kan åpne kl. 12.00 lørdag.

Ruten går som normalt fra Oksfjord X med avgang kl 13.25 og videre mot Tromsø.