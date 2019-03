Her må du kjøre kolonne grunnet uvær

nyheter

Uvær fører til dårlig sikt for bilister over Kvænangsfjellet. Like før klokken 22.00 melder derfor Statens vegvesen at det er kolonnekjøring på fjellovergangen.

På Arnøya er det skredfare som fører til stengte veier. Her er både fylkesvei 347 og 348 stengt, og ny vurdering tas ikke før i morgen klokken 08.00.

Tre veier nattestengt på grunn av rasfare Både Fv91, Fv347 og Fv348 er stengt på grunn av rasfare.

I tillegg til dette er også Fv91 mellom Hov og Breivikeidet i Tromsø kommune stengt inntil ny vurdering, mandag morgen klokken 0900, på grunn av rasfare. Det gjør at de som skal til eller fra Tromsø må kjøre om Oteren, enten på E6 eller Fv868 Lyngseidet - Oteren.