Inviterer til seminar om tospråklighet i barnehage

Hvordan organisere det framtidige samiske barnehagetilbudet i Manndalen, for best å styrke og utvikle samisk språk og kultur?

Det er dette Kåfjord kommune nå skal forsøke å finne ut av, når de 9.april arrangerer et tospråklighetsseminar på Senter For Nordlige Folk i Manndalen. Det opplyser kommunen i en pressemelding.

Bakgrunnen for seminaret er at Fossen barnehage i Manndalen skal omorganiseres, da de to norskspråklige avdelingene Knerten og Trollstua trenger nye lokaler. Kommunen er i gang med arbeidet for å finne ut om de norske avdelingene skal flyttes i samme bygg som den samiske, eller om det skal bygges et helt nytt bygg.

– Vi trenger forskningsbasert kunnskap, råd og veiledning om tospråklighet når vi skal vurdere hvilket alternativ som er best for vitalisering og med tanke på hvordan det vil påvirke barnas språkutvikling, opplyser styrer i barnehagen, Isabell Warsla.

Foredragsholdere på dagen er blant andre forsker på UiT, Kristine Bentzen, Ellen Strandli og Rauni Äärelä-Vihriälä; samisk lærer på Sompio skole i Sodankylä. Sametinget vil også ha representant til stede. Det blir åpnet fra spørsmål fra publikum, samt gruppearbeid.

Kommunen ønsker alle velkommen til fagdagen.