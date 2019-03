nyheter

Statens vegvesen melder søndag ettermiddag at kolonnekjøring kan innføres på kort varsel på E6 over Kvænangsfjellet. Det er snø og isdekke på fjellovergangen, med fare for glatte partier.

Vegvesenet melder om redusert sikt på grunn av snøfokk. Klokken 14:15 var det -3 grader, vestlig laber bris og snø.