Søndag ettermiddag ble Fv91 mellom Hov og Breivikeidet i Tromsø kommune stengt på grunn av rasfare.

Dagen etter, mandag, hadde det gått ras og veien forble stengt.

I dag startet arbeidet med å ta opp veien, et arbeid som tok noe lengre tid enn ventet.

Like før klokken 18.00, tirsdag ble imidlertid fylkesveien meldt åpen. Det betyr at de som skal mellom Tromsø og Nord-Troms igjen kan benytte fergene over Ullsfjorden og Lyngen.