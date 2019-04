Fiskeridirektoratet foreslår regulering av hvalsafari

nyheter

Hvalsafari som næring har vokst betraktelig i Lofoten, Vesterålen og Troms. Nå foreslår Fiskeridirektoratet at det innføres reguleringer. Det opplyser de om i en pressemelding.

Vil unngå farlige situasjoner

Ifølge direktoratet vil dyrevelferdsloven og havressursloven allerede regulere hvalsafari til en viss grad, men ikke godt nok. Derfor sender direktoratet nå ut et høringsforslag med sikte på å få vedtatt et forskrift for å unngå konflikter og farlige situasjoner.

Fiskeridirektoratet mener for eksempel at det skal være forbudt for hvalsafarifartøyer å være nærmere enn 0,2 nautiske mil (ca. 370 meter) fra fiskefartøy eller faststående bruk. Det foreslås også et forbud mot å svømme, dykke eller padle nærmere enn 0,4 nautiske mil (ca 740 meter) fra fiskefartøy eller faststående bruk.

"Både Fiskeridirektoratet, Kystvakten og fiskeflåten har observert folk svømmende bare noen meter fra fartøyer i bevegelse. Dette utgjør en stor risiko for liv og helse.", opplyser de om.

Skjerme hvaler fra støy

Fiskeridirektoratet foreslår også et generelt forbud mot å utøve hvalsafari på en slik måte at hvalene fortrenges fra sitt naturlige habitat.

"Dette gjelder i særlig grad områder på havet hvor det observeres spermhval, som ifølge undersøkelser er svært ømfintlig overfor lyder laget av hurtiggående båter der propellene har svært høy omdreining. Spermhvaler skyr slik lyd og forlater gjerne områder med slik støy."

Vil gjelde alle

Mange av de norske firmaene som tilbyr hvalsafari i dag har vedtatt egne, felles retningslinjer som i stor grad tar hensyn til både dyrevelferd, folks sikkerhet og forholdet til fiskeriaktiviteten. De fleste norske selskapet følger ifølge direktoratet disse retningslinjene.

Direktoratet påpeker likevel at noen ikke gjør det, blant annet flere utenlandske selskaper som tilbyr opplevelsen i Norge. Forslaget til regulering vil uansett gjelde alle som driver en eller annen form for hvalsafari. Brudd på forskriften vil i første omgang kunne straffes med overtredelsesgebyr.

Direktoratet oppfordrer alle berørte parter til å komme med sine høringsinnspill før fristen går ut 1.juni 2019.