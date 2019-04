Fylkesvei 868 stengt på grunn av ras

nyheter

Det er Statens vegvesen som melder at det har gått et snøras ved Melen i Storfjord - like nord for Oteren. Fylkesveien mellom Oteren og Lyngseidet ble stengt i 07.10-tiden i dag.

Ifølge Statens vegvesen vil man gjøre en ny vurdering av veistrekningen klokken 12.00 i dag.

* Fylkevei 91 over Breivikeidet er også stengt i morgentimene tirsdag. Der har det gått snøras, men ifølge Statens vegvesen venter man åpning av den veien klokken 14.00 i dag.

* Fylkesvei 348 mellom Langfjordbotn og Akkarvik på Arnøya har vært stengt på grunn av skredfare, men der skal Statens vegvesen gjøre en ny vurdering klokken 10.00 i dag.