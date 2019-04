Riddu Riđđu har utnevnt årets unge samiske kunstner

nyheter

21-årige Emil Karlsen, kjent som vokalist i Storfjordbandet Resirkulert, er valgt som Riddu Riđđus unge samiske kunstner i 2019. Karlsen får da muligheten til å presentere sitt kunstnerskap gjennom Riddus festivalprogram, og andre arrangementer som festivalen er medarrangør for gjennom året. Det skriver urfolksfestivalen i en pressemelding til Framtid i Nord.

– Springbrett til videre satsing

Den unge kunstneren får dessuten et stipend på 25.000 kroner, samt et opphold på Lásságámmi, som er kunstnerboligen til Nils-Aslak Valkeapää i Skibotn.

Karlsen sier utmerkelsen er et springbrett for han til å satse videre på kunst.

– Jeg får noen tråder å trekke i som kan gi meg en retning i mitt kunstneriske arbeid. Det betyr at folk har trua på meg og da får jeg trua selv, sier han i pressemeldingen.

Drømmer om spillefilm

Gjennom utmerkelsen ønsker Karlsen nå å lage samisk musikk og utforske film som kunstform. Han drømmer om å lage en spillefilm og livet til den samiske multikunstneren Nils-Aslak Valkeapää, hvor han selv komponerer filmmusikken og spiller Áillohaš i sine yngre dager.

– Spennende kunstner

Festivalsjef Sandra Márjá West er stolt over å kunne utnevne Karlsen til Årets unge samiske kunstner:

– Emil er en utrolig spennende kunstner, som har gjort mye til tross for sin unge alder. Han har et solid ståsted og en tydelig retning i sitt kunstnerskap der han både ser innover i seg selv, men samtidig ikke er redd for å kritisere samfunnet og den politiske makta, opplyser hun.

Ifølge Riddu-festivalen har Karlsen og hans familie tatt tilbake sin samiske arv og identitet. Det samiske inspirerte han tidlig i livet, og han har i dag samisk som andrespråk. 21-åringen skrev sin aller første sang da han var ni år gammel.