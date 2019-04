nyheter

Natt til onsdag holdt Statens vegvesen en tungtransportkontroll på E6/E8 Skibotn i Storfjord til Lullesletta. Dette melder de på Twitter, onsdag formiddag.

Flere tunge kjøretøy ble kontrollert, hvorav to fikk gebyr for dekk under lovelig minimum mønsterdybde, en fikk kjetting-gebyr og det ble utstedt flere dokumentgebyr.

Vegvesenet melder at flere lette kjøretøy også ble kontrollert, hvor det meste var OK.