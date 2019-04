SpareBank 1 Nord-Norge setter opp utlånsrenta

nyheter

SpareBank 1 Nord-Norge har besluttet å øke boliglånsrentene med inntil 0,25 prosentpoeng. Det opplyser banken i en pressemelding, tirsdag.

Bankens beste veiledende boliglånsrente vil nå være på 2,34 prosent, som tilbys LO-medlemmer under 34 år.

Samtidig lanserer også banken et helt nytt produkt for unge som skal kjøpe sin første bolig. Førstegangskjøperne kan komme seg inn på boligmarkedet med en rente fra 2,55 prosent.

– Det norske bankmarkedet er preget av stor konkurranse om de unge kundene. Vårt mål er alltid å være konkurransedyktig. Det er vi også etter denne endringen, sier konserndirektør Ronni Møller Pettersen.

Rimeligere fastrente

Banken setter ned prisen på fastrentelån med 10 års binding. Fra onsdag kan kunder binde renta til 3,10 prosent fram til 2029.

– Med fastrente vet du hva boliglånet vil koste deg i en periode framover. Du slipper usikkerheten rundt økte renteutgifter, og det vet vi at mange setter pris på, sier konserndirektøren.

Ifølge Sparebank 1 Nord-Norge kan det å ha fastrente være en billig forsikring mot økt rente. Spesielt for kunder i etableringsfasen, hvor usikkerhet knyttet til en eventuell renteøkning kan være til bekymring.

– Samtidig finnes det ikke noe fasitsvar på om du bør binde renta, det blir helt opp til hver enkelt. Jeg anbefaler alle som vurderer fastrente å ta en prat med en av våre dyktige rådgivere, sier Møller Pettersen.

Som forventet

Bengt Olsen, SpareBank 1 Nord-Norges finansdirektør – forklarer rentehevingen med at fjorårets økning i pengemarkedsrentene har fortsatt inn i 2019.

– Norges Bank hevet nettopp renten for andre gang på et halvt år, og sentralbanksjefen signaliserte samtidig flere rentehevinger i løpet av 2019. Vi har hatt lave renter over mange år. Jeg tror de fleste nå er forberedt på at rentene vil øke, og historisk sett er renten fortsatt på et lavt nivå, sier Olsen.

Alle konsernets eksisterende boliglånskunder vil i løpet av kort tid få informasjon om sine nye vilkår. De nye betingelsene gjelder fra onsdag 3. april for nye lån, og fra torsdag 16. mai for eksisterende lån. Parallelt gjør banken også endringer på innskuddsrentene.