Finlendere tatt av ras, men unslapp med kun en ski i tap

nyheter

Troms Politidistrikt melder lørdag kveld ved 18-tiden at to finske skiløpere ble tatt av ras.

Uhellet skjedde på nordsiden av Trollvasstinden. Dette fjellet er en del av Lyngsalpene og ligger like over Svensby på Ullsfjordsiden.

De to skiløperne ble tatt av raset og ført med det, men til alt hell kom de seg løs og unslap, noe forslåtte og med en ski i manko.

Dette er Twitter-meldinga:

Svensby: melding om snøras på nordsiden av Trollvasstinden tidligere idag, to finske skiløpere ble tatt og ført med raset, kom seg selv løs, noe forslått men ellers uskadet, en ski ble mistet i raset.

Varsom.no varsler om faregrad to i Nord-Troms og Lyngen, altså moderat fare. I dette ligger det at det kan finnes vedvarende svake lag i snødekket. Man skal være spesielt forsiktig der snødekket er tynt, i leområder for den siste fokksnøen og i soleksponert terreng.