Mener flere scooterløyper redder liv

Sammen med de norske scooterimportørene har fellesrådet sendt ut en pressemelding der de viser til at lovlige løyper er viktige for å redusere antallet scooterulykker.

– Norge hadde tidligere gjennomsnittlig 5,8 dødsulykker per sesong. Etter at flere kommuner har etablert trygge løyper, er tallet redusert til 3,3 per år. Og ingen av disse ulykkene skjedde på løyper. Nå haster det med å få på plass flere løyper, slik at vi kan få kanalisert trafikken trygt og fortsette den positive trenden med færre alvorlige ulykker, sier leder for Snøscooterklubbenes Fellesråd, Erik Kirkvold, og sekretær for de norske snøskuterimportørene, Arve Lønnum ifølge Nordlys.

Ifølge Lønnum og Kirkvold bekrefter ulykkesstatistikken for Norge og Sverige at løyper er livreddende.

- Norge hadde i mange år seks ganger høyere ulykkesrisiko enn Sverige, ene og alene på grunn av mangel på løyper. Nå har flere norske kommuner fått løyper, og antall dødsulykker har allerede gått betydelig ned, sier Lønnum og Kirkvold i pressemeldingen.