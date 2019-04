Troms og Finnmark trenger 235 ladepunkter

nyheter

I en pressemelding sier Camilla Ryste, kommunikasjonssjef i NAF, at elbilsalget når stadig nye høyder. Det må i neste omgang føre til flere ladepunkter. En fersk rapport fra NAF viser at det kreves 235 hurtigladepunkter i Troms og Finnmark.

– Vi trenger både nye og sterkere ladere, og det haster, sier Ryste.

Hun viser til at man totalt for hele landet trenger 5.000 ladepunkter de neste seks-syv årene.

– Vi trenger et taktskifte. For å unngå ladekrise må politikerne få på plass en god nasjonal ladeplan raskt. Det er avgjørende at folk kan lade raskt og lettvint underveis. Da må det være nok ladere, de må fungere og folk må slippe ladekø, sier Ryste.