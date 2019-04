Disse prosjektene får pengestøtte fra fylket

nyheter

Midlene skal være med på tilrettelegging for gode naturopplevelser for befolkningen og tilreisende.

I en pressemelding fra Troms fylke heter det at antall søknader i 2019 har økt, og at det vitner om stort engasjement for å legge til rette for friluftsliv i hele fylket.

– Tilrettelegging av friluftslivsområder bidrar til å øke tilgjengeligheten og å redusere slitasje. Gapahuker, bord og benker, bålplasser, toaletter og opprusting av turstier gjennom klopping, skilting og merking er blant tiltakene som støttes. Friluftslivsorganisasjonene, frivillige lag og foreninger og friluftsrådene er svært viktige bidragsytere i dette arbeidet, sier fylkesråd for kultur og næring i Troms, Sigrid Ina Simonsen (Ap).

Målet med midlene er å skape økt trivsel, økt hverdagsaktivitet og en mer attraktiv region. Dette er også et tiltak i handlingsplanen for å følge opp målet om at det skal være varierte og tilrettelagte friluftsområder for ferdsel og opphold nær der folk bor.