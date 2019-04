Det nordmenn elsker å drikke i påsken

nyheter

Kakao er en innertier i påsken. For det første er det en drikk som passer for hele familien, både store og små.

Kan være sunt

I tillegg er det sunt å kose seg med om du lager kakao fra bunnen av med lettmelk og lite sukker.

– Det er smart å lage kakao fra bunnen av fremfor å bruke ferdigpulver som blandes med vann. Da kan du regulere sukkermengden selv, og får samtidig i deg viktige næringsstoffer fra melken slik som kalsium og jod, næringsstoffer det ellers kan være vanskelig å få i seg nok av, sier Terese Glemminge Arnesen, ernæringsrådgiver hos Opplysningskontoret for Meieriprodukter (Melk.no).

Kakao både til fjells og i byen

I en ny landsrepresentativ undersøkelse gjennomført av Norstat for Opplysningskontoret for Meieriprodukter (Melk.no) sier hele 56 % at de drikker kakao en eller flere ganger i løpet av påsken.

– Kakao er favorittdrikken til mange turglade nordmenn, og påsken byr på flere anledninger til å komme seg ut på tur, både til skogs og til fjells. Dessuten kan varm sjokolade nytes både i solveggen på hytta, og i sofakroken hjemme i byen, sier Glemminge Arnesen.