Ser lovende ut for påsketrafikken

nyheter

Men det er fortsatt mye snø enkelte steder, og veiene i Nord-Norge kan bli stengt på kort varsel.

Gjennom hele påska har Statens vegvesens ansatte på jobb på Vegtrafikksentralen som følger med på både vei og føre.

– Været rår vi ikke over, men vi gjør alt vi kan for at du skal komme deg trygt fram dit du skal. Foreløpig ser det ut som om det skal bli greie kjøreforhold de fleste steder, men selv om påska er sein i år, kan det fortsatt dukke opp uvær og krevende føre, sier driftsleder Siril Veiåker Nilsen på Vegtrafikksentralen i Nord-Norge.

Sjekk føreforholdene

De oppfordrer de som tenker seg på påsketur, å sjekke informasjon om veiene og værforhold før man legger ut.

– Sjekk værmelding, vegmeldinger og webkamera og gjør deg kjent med føret før du kjører av gårde. Spesielt gjelder dette fjellovergangene. Det kan være et helt annet føre der enn ved kysten, sier Nilsen.

Rasfare og slitte veier

At det fremdeles er mye snø i Nord-Norge, øker sjansen for ras. I tillegg til snøras, kan også komme isblokker og stein i kjørebanen i områder der sola står på.

– Vær klar over at veier kan stenges på kort varsel. Og er veien stengt, respekter det. Har vi stengt en vei, er det fordi fagfolk har vurdert at det er farlig å ferdes der. Vi ser dessverre at noen ikke respekterer stenginger, og det er alarmerende, sier Nilsen.

Slitte veier

Nilsen ber sjåfører ellers om å ta det med ro, være opplagte og kjøre etter forholdene i påsketrafikken.

– Veiene er gjerne slitte etter vinteren. Vi er ute og lapper dem sammen så snart vi kan, men en periode kan det være litt hullete og humpete. I tillegg bør du være spesielt obs på områder som ligger i skygge og når du kjører inn og ut av tunneler. Der kan det fortsatt ligge is selv om veien ellers er bar og tørr, sier hun.