Bedre kontrollsamarbeid på grensa

Statssekretær Tommy Skjervold deltok nylig på EUs årlige transportmøte i Romania, og diskuterte der med sin svenske kollega Mathias Landgren hvordan man kan få en strengere og mer omfattende kontroll av tungtransporten over grensene til de to landene, skriver iTromsø.

Til Sverige først

En stor del av de utenlandske vogntogene som kommer til Norge har passert Sverige først.

– Intensiverte kontroller i Sverige kan bidra til å fange opp disse vogntogene før de passerer norskegrensen, sier Skjervold.

Statssekretæren sier i en pressemelding at han vil holde saken varm med de svenske myndighetene – for ifølge ham er det en vinn-vinn-situasjon for begge land.

Dele kunnskaper

– Vi vil bidra med våre erfaringer og kunnskap, og vi skal vurdere hvordan vi konkret kan få til økt samarbeid og intensiverte kontroller, sier statssekretær Skjervold.