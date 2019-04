Seks av ti mener Norge bør hente Syria-barn hjem

nyheter

Mens statsminister Erna Solberg (H) ikke ville jobbe aktivt for å få hjem de norske Syria-barna, mener Ap-leder Jonas Gahr Støre det motsatte. En ny undersøkelse Ipsos MMI har gjort for Dagbladet viser at det er Støre som har flertallet i ryggen.

Mens 63 prosent altså mener Norge bør hente barna hjem, mener under halvparten så mange – 27 prosent av de spurte – at vi ikke bør gjøre det. 9 prosent svarer «vet ikke». I alle grupper – enten man deler folk inn etter alder, kjønn, inntekt, utdanning eller geografi – er det flere som sier ja enn nei.

Det er også ja-flertall blant alle velgergrupper, bortsett fra dem som stemmer Frp. Men selv blant Frp-velgerne mener drøyt en tredel – 36 prosent – at barna bør hentes hjem. Venstre-velger er mest positive – 88 prosent for og 12 prosent mot – mens ja-flertallet er minst blant Høyre-velgere – 56 prosent for, 36 prosent mot og resten «vet ikke».

– Vi har et etisk ansvar og en moralsk plikt til å hjelpe disse barna. De har ikke gjort noe galt. Jeg blir rørt over støtten, sier Venstres Abid Raja om at ni av ti av partiets velgere er enige med ham i at barna – som er norske borgere – bør hentes hjem.

