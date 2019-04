Nå tar Stine (30) over stafettpinnen

nyheter

Kirsti Iversen og ektemannen Einar har holdt dagligvarebutikken Joker i Sørkjosen åpen i hele 19 år.

Tirsdag denne uken hadde de opphørssalg, noe man tydelig kunne se på handlekurvene til folk som var innom.

– Nå er det om og gjøre å få tømt, og selge vekk det som er igjen. Vi skulle egentlig holde åpent til over påske, men det er ingen vits når vi har så lite varer, forteller Iversen.

– Blir et savn

En av kundene som handlet på opphørssalg var Tor Einar Nordland, bosatt en liten gåtur unna.

– For oss som er vant til å ha butikken i umiddelbar nærhet er det kjipt at den legger ned. Også har det jo alltid vært butikk i Sørkjosen. Det blir kjedelig for bygda og samfunnet her uten. Det blir et savn, også fordi de som driver det er gode folk, sier han.

Nordland håper noen andre starter opp en ny matbutikk i bygda.

– Samtidig skal det godt gjøres å bygge opp det de gjorde, med alt på en plass.

– Vokst opp i butikken

Datteren Stine Iversen (30) har tilbrakt hele sin oppvekst i butikkens lokaler. Mandag handlet hun selv for siste gang.

– Dette blir veldig rart. Å komme hjem var alltid å komme hit til butikken, ikke til huset. Det er butikken som har vært hele familiens samlingssted. Jeg er vokst opp mellom disse hyllene, og var ikke gamle jenta før jeg begynte å spørre kunder etter legitimasjon, før jeg klarte å uttale det ordentlig.

– Det blir rart å forholde seg til andre butikkers åpningstider, ler hun.

Måtte bygge om

I 2016 måtte butikken bygge om. Dette etter at den var en av ni søndagsåpne butikker i Nord-Norge som av regiondirektør i Rema 1000, Ronny Repvik, ble anmeldt på bakgrunn av det han mente var brudd på salgsareal.

Takker kundene for støtten Daglig leder ved Joker Sørkjosen, Einar Iversen, setter stor pris på støtten kundene har vist den siste uka.

Etter omleggingen har butikken blitt noe mindre. Salget av gatekjøkkenmat ble da overtatt av Stines bedrift På Taket Kafé, som åpnet i 2014 i etasjen over.

Kirsti forteller at butikken har gått greit, også etter omleggingen.

– Butikken er drivverdig den dag i dag. Men det er klart – en sånn størrelse som butikken har nå krever at vi er mer tilstede selv, og dette er ingen åtte-til-fire jobb. Nå er vi kommet til et punkt der vi ønsker å prioritere andre ting litt mer, familie og barnebarn, sier hun.

Åpner tidligere

Men selv om butikken legges ned, åpnes også nye dører. Nå er planen at Stine skal slippe mer til i familiebygget.

Det første folk vil legge merke til er at kafeen i andre etasje vil åpne tidligere enn hva den gjør i dag. Forhåpentligvis allerede etter pinse.

– Tanken bak er å ivareta morgenkundene som butikken hadde. De som vil handle før de drar ut på jobb, eventuelt spise baguetter til frokost. Samtidig beholder vi selvsagt den menyen vi har i dag, med alt fra hamburgere til husmannskost, sier Stine.

Catering

Hun ønsker ikke å røpe alt av planene for lokalene i første etasje ennå. Det hun kan fortelle er at deler av butikkens lokaler blir til et helt nytt produksjonskjøkken.

– Med det tenker vi å stå enda bedre rustet for framtiden med tanke på levering av mat. Per dags dato har vi allerede litt levering både til private, til offentlige møter og til institusjoner.

30-åringen er veldig spent på det nye prosjektet, som ifølge henne har vært under en lang planleggingsprosjekt.

– Jeg har veldig trua på at det er gjennomførbart, men vi prøver noe helt nytt og vi vet ikke hvordan folk vil ta det imot. Vi får se, smiler hun hemmelighetsfullt.